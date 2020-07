Biglia, addio certo ma presenta nuova maglia: ecco perché

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi il Milan ha presentato la divisa per la prossima stagione, che indosserà per la prima volta nel match contro il Cagliari del prossimo 1 agosto. Presente anche Lucas Biglia nonostante l’addio certo previsto al termine del campionato. Per lui si parla di un possibile ritorno in patria, ma stando alle ultime indiscrezioni è più probabile una permanenza in Europa.

Ma allora perché il Milan e la PUMA hanno puntato su Biglia per presentare la nuova maglia? La risposta potrebbe essere di natura puramente contrattuale. L’argentino infatti, oltre ad essere attualmente un tesserato del Milan, vanta un contratto di sponsorizzazione con l’azienda tedesca.

