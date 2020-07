GALLERY – Nuova prima maglia Milan 2020-2021, le foto ufficiali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa mattina, A.C. Milan e PUMA hanno presentato ufficialmente la nuova prima maglia del Diavolo per la stagione 2020-2021. Sarà indossata, per la prima volta, dai rossoneri di Stefano Pioli in occasione di Milan-Cagliari, ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020 e, soprattutto, ultima stagionale a ‘San Siro‘. Ecco le foto ufficiali della nuova prima maglia del Milan diffuse dal club di Via Aldo Rossi e dalla nota azienda tedesca. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO PROMO DEL LANCIO DELLA MAGLIA >>>

