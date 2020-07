Verso Sampdoria-Milan, ecco la probabile formazione di Ranieri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Sampdoria ormai non ha più nulla da chiedere al suo campionato. Dopo l’arrivo di Claudio Ranieri, la squadra blucerchiata ha ottenuto una salvezza tranquilla e si trova a giocare senza pensieri in testa. L’allenatore ex Leicester dovrebbe schierare Audero in porta, linea a 4 formata da Depaoli, Yoshida, Colley e Murru, possibile impiego a centrocampo per l’ex Bertolacci, in attacco Ramirez in dubbio per la ferita rimediata nella gara contro la Juventus. Di seguito gli undici ipotizzati da ‘Tuttosport’.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Murru; Linetty, Bertolacci, Vieira, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri.

Questa invece la probabile formazione del Milan

