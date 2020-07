Verso Milan-Atalanta, ecco la probabile formazione di Gasperini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver conquistato il secondo posto in classifica, l’Atalanta non vuole di certo fermarsi. I bergamaschi sfideranno il Milan a San Siro alle ore 21:45, nel match valido per la 36^ giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare Gollini in porta, solita difesa a 3 con Toloi-Paolomino-Djimsiti, a centrocampo dovrebbero agire De Roon e Freuler con Hateboer e Gosens sulle fasce, Malinovskyi e Gomez cercheranno di ispirare l’unica punta Zapata.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Paolomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

Questa invece la probabile formazione del Milan, continua a leggere >>>

