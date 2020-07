Verso Milan-Atalanta, la probabile formazione di Pioli: emergenza difesa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Emergenza in difesa per il Milan. Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, l’assenza di Alessio Romagnoli potrebbe farsi sentire parecchio, considerando soprattutto le non perfette condizioni di Simon Kjaer, che però dovrebbe stringere i denti e scendere in campo. Diego Laxalt sostituirà lo squalificato Theo Hernandez sulla sinistra, con Davide Calabria che dovrebbe giocare sulla destra. A centrocampo altro squalificato, si tratta di Ismael Bennacer, il cui posto verrà preso da Lucas Biglia. Le solite quattro certezze in attacco, con il trio Saelemaekers-Calhanoglu-Rebic alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Biglia, Kessie; Saelemaekers. Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

