Pioli: “Ancora Maldini e Massara al Milan? Ripartire dalla continuità”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), la conferenza stampa di presentazione di Milan-Atalanta, gara in programma domani sera, alle ore 21:45, a ‘San Siro‘.

Interrogato, dai cronisti presenti, sulla conferma in blocco di tutti, sia giocatori che dirigenti (in particolare Paolo Maldini e Frederic Massara, per il Milan della prossima stagione, Pioli ha dichiarato senza mezzi termini: “La parola più importante è continuità e da questo bisogna ripartire”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

