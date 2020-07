PM – Milan-Atalanta, Pioli: “Tante assenze in difesa, stringiamo i denti. Su Ibra…”

Termina qui la conferenza stampa di mister Pioli.

Sulla conferma in blocco di tutti, sia giocatori che dirigenti: “La parola più importante è continuità e da questo bisogna ripartire”.

Su Ibrahimovic: “Il contributo di Ibra è stato eccezionale da tutti i punti di vista. Bisogna capire se c’è la volontà di continuare ma adesso dobbiamo rimanere concentrati. Dobbiamo insistere fino al 2 agosto, poi c’è tempo per valutare”.

Sulle caratteristiche dell’Atalanta: “L’Atalanta comincia la partita in un modo e la continua per 95 minuti nello stesso modo. Sono propositivi e aggressivi e lo fanno con giocatori di grandissima qualità. Ammirazione per il lavoro di Gasperini, ma noi dobbiamo pensare a migliorare per avere un futuro migliore”.

Se le porte chiuse hanno in qualche modo aiutato il Milan: “Credo che non i nostri tifosi saremmo ancora più forti, ci hanno sostenuto soprattutto nelle difficoltà. Non è facile aiutarci quando la classifica non rispecchia il blasone del club. Posso solo immaginare cosa significherebbe giocare con l’Atalanta con il nostro tifo, non vedo l’ora di averli nella prossima stagione allo stadio. Già in 11 siamo forti, ma in 12 lo siamo ancora di più”.

Sul momento del Milan: “Siamo una squadra solida, che sa stare in partita, è evidente. Non a caso noi e l’Atalanta abbiamo fatto più punti in questo periodo. Dobbiamo insistere e non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo provare a fare qualcosa in più in classifica. Dobbiamo vincerle tutte e poi vediamo dove arriveremo”.

Sull’Atalanta: “L’Atalanta fa ormai parte delle squadre più forti d’Italia. Meritava di vincere con la Juventus e se avesse vinto si starebbe giocando ancora lo scudetto. Il fatto che affrontiamo un avversario così importante toglie il pericolo della disattenzione. Abbiamo affrontato avversari come Juve e Napoli e lo abbiamo fatto con il giusto approccio. Abbiamo voglia per fare bene anche domani sera”.

Sulla differenza tra le alternative tra le due panchine: “Nel reparto difensivo abbiamo tante assenze e qualcosa mancherà, ma in avanti no. Abbiamo giocatori forti. Da metà campo in avanti avremo le possibilità anche di migliorarla la squadra”.

Sulle assenze: “Le assenze ci sono, ma stiamo bene, siamo pronti e vivi. Sappiamo che dobbiamo mettere in campo una grandissima prestazione. Mi preoccupano i pochi cambi dietro, ma saremo competitivi sicuramente”.

Sul rinnovo: “Sto facendo fatica a non pensare al rinnovo. E’ quello che desideravo e sono felice, ma domani abbiamo una partita importante per il nostro presente e futuro e quindi devo rimanere concentrato sul da farsi in questa stagione”.

Su Theo Hernandez: “Ha caratteristiche importantissime. Abbina partecipazione alla fase offensiva e fisicità in fase difensiva. Ci servirebbe, non sarà l’unica assenza, Laxalt ha fatto bene a Sassuolo, ma anche gli altri giocatori metteranno il massimo”.

Sull’andata: “Siamo cambiati tanto. Quella era stata una partita particolarmente negativa da parte nostra e positiva per loro. Non hanno tirato in porta 30 volte, ma hanno segnato gol di grandissima fattura tecnica. Eravamo agli inizi della nostra crescita. Abbiamo cambiato modo di giocare e sono arrivati giocatori importanti che hanno alzato il nostro livello. Adesso siamo un altro Milan, ma le difficoltà della partita rimangono”.

Sulla vittoria a San Siro contro l’Atalanta che manca dal 2014: “Non credo ci fosse bisogno di questo dato perché sappiamo l’importanza della partita. Vogliamo che questo periodo continui il più a lungo possibile. L’Atalanta è prima in tutte le statistiche di campionato, ma noi siamo il Milan, stiamo bene e vogliamo fare una grande partita”.

ULTIME NOTIZIE LIVE MILAN – Nove risultati utili consecutivi, di cui 7 vittorie, ed un rinnovo di contratto ufficialmente siglato questa mattina. Per Stefano Pioli, tecnico del Milan, è un sicuramente un momento magico. La qualificazione all'Europa League 2020-2021 è ormai in cassaforte, ma domani sera, a 'San Siro', in occasione di Milan-Atalanta, gara in programma alle ore 21:45, il Diavolo dovrà fronteggiare varie assenze in difesa ed a centrocampo e non sarà facile uscire dal campo con un risultato positivo contro la scatenata 'Dea' di Gian Piero Gasperini.

