Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ecco le cifre del nuovo contratto di Pioli”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Naufragata la trattativa con il tedesco Ralf Rangnick, anche per via degli ottimi risultati conseguiti in questo periodo, con 9 risultati utili consecutivi (7 vittorie) dalla ripartenza della Serie A, il Milan ha deciso di confermare Stefano Pioli sulla propria panchina.

Per il tecnico emiliano, che sta mantenendo una media-punti da Champions League, è arrivata anche la gratificazione della firma su un nuovo contratto, arrivata questa mattina a ‘Casa Milan‘, dove Pioli è arrivato intorno alle ore 11:00. Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, Pioli ha prolungato fino con il Milan fino al 30 giugno 2022, con opzione su un’ulteriore stagione.

L’ingaggio di Pioli sarà di 2 milioni di euro a stagione più bonus. Nel nuovo accordo di Pioli con il club meneghino è anche previsto un bonus in caso di vittoria dello Scudetto da parte del Milan, oltre agli altri legati al piazzamento finale della squadra rossonera in classifica nelle prossime stagioni.

A 'Casa Milan', per la firma, oltre, ovviamente, a Pioli ed ai suoi agenti, erano presenti anche l'amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic 'Ricky' Massara.

