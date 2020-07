Calciomercato Milan – Assalto a Tonali: Rebic vuole restare e Ibra…

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Da oggi comincerà ufficialmente il Pioli-bis, con la firma sul nuovo contratto del tecnico emiliano con scadenza nel 2022. Un prolungamento importante che prevedrà un ingaggio in linea agli ultimi due predecessori passati da Casa Milan, Gattuso e Giampaolo, vale a dire 2 milioni più un bonus di 500 mila euro in caso di qualificazione alla Champions League.

E’ chiaro che il Milan ascolterà l’allenatore rossonero anche per quanto riguarda il mercato. Stefano Pioli si è già espresso a favore della permanenza sia di Ante Rebic, con cui i rossoneri trattano ininterrottamente sia con Fali Ramadani, agente del croato, che con l’Eintracht Francoforte che dovrà riscattare André Silva, sia di Zlatan Ibrahimovic. Per quanto riguarda lo svedese, la dirigenza è stata chiara e le parti si incontreranno al termine del campionato per valutare un suo possibile rinnovo stagionale.

Per quanto concerne i possibili colpi in entrata, la Gazzetta questa mattina riporta di un forte inserimento del Milan per Sandro Tonali. Il gioiellino del Brescia è in scadenza nel 2021 e già in parola con l’Inter di Conte, che avrebbe offerto 30 milioni pagabili in 4 stagioni. Tuttavia, il Milan, incassati i soldi di Jesùs Suso, potrebbe pareggiare l’offerta e pagare in 3 esercizi, versando immediatamente 10 milioni nelle casse del Brescia.

Inoltre, l’Inter dovrebbe prima fare delle uscite per pensare alle entrate, mentre i rossoneri avranno molto più spazio di manovra, vedendo terminare i contratti di Biglia e Bonaventura al termine del campionato. Tonali sarebbe un grandissimo colpo per i rossoneri che hanno tanta voglia di ripartire e continuare ciò che di buono è stato fatto da gennaio ad oggi.

