Calciomercato Milan – Futuro Rebic: l’esito dell’incontro con Ramadani

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Oggi pomeriggio è andato in scena un importante incontro di mercato tra Paolo Maldini e Frederic Massara da un lato e Fali Ramadani dall’altro. L’agente di Ante Rebic è sbarcato a Milano per discutere del futuro del suo assistito, al momento al Milan in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte. Come riporta ‘Sky Sport’ il summit tra le parti è stato solo interlocutorio, ma positivo: i rossoneri vogliono trattenere il croato, che a sua volta vuole restare. Attenzione alla durata del contratto di Rebic che, a fine prestito, potrebbe ritornare in Germania con il contratto in scadenza dopo un solo anno. Questo aspetto potrebbe giocare a favore del Milan.

Intanto Stefano Pioli ha espresso la sua soddisfazione per la conferma al Milan: LEGGI QUI LE SUE PAROLE >>>