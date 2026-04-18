Domani pomeriggio, alle ore 15:00, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo in trasferta allo stadio 'Bentegodi contro il Verona per la 33esima giornata di Serie A. Vediamo, qui di seguito, le probabili formazioni del match le novità dei due rispettivi allenatori...
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Verona-Milan, probabili formazioni: ecco gli uomini scelti da Allegri
PROBABILI FORMAZIONI
Verona-Milan, probabili formazioni: ecco gli uomini scelti da Allegri
Ecco le probabili formazioni di Verona-Milan, partita della 33esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15:00
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