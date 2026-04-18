Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in conferenza stampa sulla sfida contro il Milan
Nella giornata di domani, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà nuovamente in campo. Dopo la sconfitta contro l'udinese, i rossoneri affronteranno il Verona, ultimo in classifica, in trasferta allo Stadio Bentegodi alle ore 15:00. Ad allenare la formazione veronese ci sarà un'ex calciatore del settore giovanile del Milan, Paolo Sammarco. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sfida. Ecco, di seguito, le sue parole:
Che Milan troverà ora, il Verona? "Un Milan con grande qualità, abbiamo visto come sono andate le ultime due, oltre che arrabbiato dunque metterà in campo qualità, ma noi vogliamo ribattere colpo su colpo".