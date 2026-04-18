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CONFERENZA STAMPA

Verona, parla Sammarco: “Il Milan sarà arrabbiato, metterà in campo qualità”

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Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in conferenza stampa sulla sfida contro il Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di domani, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà nuovamente in campo. Dopo la sconfitta contro l'udinese, i rossoneri affronteranno il Verona, ultimo in classifica, in trasferta allo Stadio Bentegodi alle ore 15:00.  Ad allenare la formazione veronese ci sarà un'ex calciatore del settore giovanile del Milan, Paolo Sammarco. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sfida. Ecco, di seguito, le sue parole:

Che Milan troverà ora, il Verona? "Un Milan con grande qualità, abbiamo visto come sono andate le ultime due, oltre che arrabbiato dunque metterà in campo qualità, ma noi vogliamo ribattere colpo su colpo".

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E che Verona troverà il Milan? "Un Verona ferito, indubbiamente, crediamo che soprattutto nelle ultime due partite dovevamo e volevamo raccogliere punti. Al di là delle motivazioni è una gara contro una grande squadra e questo deve dare una spinta in più ai giocatori

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