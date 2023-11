Ucraina-Italia, le probabili formazioni: cinque cambi per Spalletti

Le probabili formazioni di Ucraina-Italia, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Così in campo stasera a Leverkusen?

Questa sera, alle ore 20:45 , alla 'BayArena' di Leverkusen ( Germania ) si disputerà in campo neutro Ucraina-Italia , partita del Gruppo C europeo delle qualificazioni agli Europei 2024 . Le due Nazionali , dirette dai Commissari Tecnici Serhiy Rebrov e Luciano Spalletti , sono a pari punti, a quota 13 , al secondo posto del girone dietro l' Inghilterra ( 19 ) già qualificata.

Ucraina-Italia, basta un punto agli Azzurri

Agli Azzurri, che nel match d'andata a 'San Siro' hanno vinto 2-1 (doppietta di Davide Frattesi) basterà un pareggio per accedere ad Euro2024 senza dover passare dai playoff. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Ucraina-Italia di stasera secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: cinque cambi rispetto all'undici che, venerdì scorso, ha battuto per 5-2 la Macedonia del Nord allo stadio 'Olimpico' di Roma.