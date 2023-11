Milan-Fiorentina, Pioli pensa di convocare Camarda | Serie A News

Con Samuel Chukwueze e Christian Pulisic, dunque, rimasti a Milanello e non andati in Nazionale, quasi sicuri di un posto da titolare sugli esterni per Milan-Fiorentina, saranno Luka Jović e Noah Okafor a giocarsi un posto da titolare come prima punta del Diavolo. Anche se, la convinzione di 'SportMediaset', l'idea Camarda starebbe davvero facendosi strada nella mente di Pioli.

Dovesse esordire, batterebbe il record di Amey ... e di Maldini — Il classe 2008 sta infrangendo record su record. È il sesto marcatore più giovane di sempre (il primo italiano) in Youth League, per esempio, oltre a segnare valanghe di reti in Serie A. Nel caso in cui Camarda dovesse esordire in Milan-Fiorentina, poi, si assicurerebbe l'ennesimo privato. Vale a dire, quello di più giovane esordiente in Serie A, superando il centrale Wisdom Amey del Bologna (ha messo piede nella massima serie italiana a 15 anni, 9 mesi e un giorno nel maggio 2021).

Senza considerare la storia del Milan, dove supererebbe di gran lunga Paolo Maldini, che ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia rossonera nel gennaio del 1985 a Udine a oltre 16 anni e 6 mesi. LEGGI ANCHE: Leao: "I tifosi mi hanno baciato i piedi!". Le rivelazioni di Rafa >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.