Milan, Leao: “I tifosi mi hanno baciato i piedi! Ecco cos’è successo”

Milan, le confessioni di Leao: le risposte che non ti aspetti

Sui consigli ricevuti nel corso della sua vita e della sua carriera: "Mio papà sempre, ma sempre consigli diversi. Mai arrendersi, stare vicino alla famiglia, credere sempre in me stesso, quello è stato il consiglio migliore. Mio padre è stato fondamentale per me e lo è ancora, ha lasciato il lavoro per vedere le mie partite, fossi stato da solo con mia mamma non sarebbe successo tutto questo. Quando è andato a lavorare in Angola per sei mesi, io ho avuto una crisi con il calcio. Ero ancora allo Sporting, mi chiamò il direttore sportivo e mi disse che sarebbe stato meglio se avessi cercato un altro club. Ho chiamato mio padre ed è tornato subito a casa. Pensavo di essere più grande e più maturo di quello che ero in realtà, ma senza di lui non riesco bene ad interpretare le situazioni. Quando è andato via capì quanto è stato fondamentale".