Calciomercato Milan – Difensore, Moncada e Furlani pescano in Serie A

Tra poco più di un mese aprirà la sessione invernale di calciomercato e il Milan, come ormai noto, dovrà intervenire in maniera decisa per ovviare a quanto non è stato fatto la scorsa estate e per correggere - in corsa - alcuni difetti strutturali dell'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio hanno in programma tre interventi (forse anche quattro) per cercare di non gettare alle ortiche questa stagione, sebbene il divario con Juventus e Inter in vetta alla classifica sia già abbastanza ampio.