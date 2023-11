Milan, ma quanto ti costa Jovic? Finora sono già 500mila euro a tiro

Milan, Jovic è finora un clamoroso flop — E il Milan, ha riferito la 'rosea', ora fa i conti. Sì, perché Jovic ha uno stipendio lordo di 2,6 milioni di euro, pari a 217mila euro al mese. Nei cinque mesi stagionali (due da 'partente' in viola, quasi tre a Milano) ai suoi club è costato circa un milione di euro. In base, dunque, al contributo offerto, ogni tiro è costato 500mila euro.

Certo, il Milan ha effettuato per Jovic una minima spesa (zero) sul cartellino, ma non ha ottenuto la resa che avrebbe voluto. Ora, la squalifica di Olivier Giroud per due turni in campionato, di fatto, libera un posto in attacco per Milan-Fiorentina e Milan-Frosinone rispettivamente del 25 novembre e 2 dicembre prossimo.

Pioli dovrà decidere se rilanciare Jovic o puntare su Noah Okafor come prima punta atipica. Per arrivare a tirare in porta, qualora scendesse in campo, Jovic dovrà partecipare maggiormente all'azione offensiva, smarcarsi in area e colpire di precisione. Tutti compiti - facili per un attaccante - che ancora non è riuscito a svolgere.

Il Real Madrid lo aveva acquistato per più di 60 milioni di euro dopo il biennio da sogno all'Eintracht Francoforte. Non ha mai più raggiunto, però, quei livelli lì. L'ultimo anno, a Firenze, è stato appena sufficiente. Il Milan lo ha scelto, giocoforza, dopo aver depennato dalla lista dei suoi acquisti una serie di nomi, Mehdi Taremi su tutti.

Contratto in scadenza a fine stagione per lui — A fine mercato Jovic era rimasto tra i pochi disponibili e 'La Gazzetta dello Sport' si è domandata se non sia, al contrario, il primo a lasciare il Milan alla riapertura delle trattative. Dipenderà dal rendimento: il 30 giugno 2024 scadrà il suo contratto e l'opzione di rinnovo dello stesso è a discrezione del club di Via Aldo Rossi.

Rimanesse questa la situazione, non scatterà. Il Milan gli ha offerto il palcoscenico di 'San Siro' per tornare protagonista, ma lui fatica a prendersi la scena. In questi giorni si è allenato a Milanello perché la Serbia, per il secondo 'giro' consecutivo, lo ha lasciato fuori dai convocati. Toccherà, dunque, a lui far ricredere il Milan e la sua Nazionale. In fretta, però, perché il tempo stringe. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per il difensore Moncada e Furlani pescano in Serie A >>>

