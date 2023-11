Milan, Giroud segna sempre: in Nazionale ha 10 gol più di Mbappé

Ha segnato il suo primo gol ufficiale, in assoluto, nel 2007 con il Grenoble e l'ultimo in Lecce-Milan 2-2 dello scorso 11 novembre: rete numero 40 in 101 partite con il Diavolo. Peccato, poi, che l'espulsione nel finale abbia rovinato tutto. Ora, infatti, per squalifica salterà Milan-Fiorentina e Milan-Frosinone .

Ma contro il Borussia Dortmund, in Champions League, ci sarà. Pronto a dare il suo contributo per far sì che i rossoneri vadano agli ottavi del torneo. Giroud arrivò al Milan per un milione di euro nell'estate 2021 e c'è chi pensava che fosse finito: beh, i numeri non hanno fatto altro che smentirlo. Tanto in rossonero quanto con la maglia della sua adorata Francia. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per il difensore Moncada e Furlani pescano in Serie A >>>