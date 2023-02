Tottenham, la probabile formazione per il Milan: Kulusevski titolare

Tra due giorni, dopo la cocente sconfitta contro il Leicester, tornerà in campo il Tottenham di Antonio Conte, che nell'andata degli ottavi di finale di Champions League affronterà il Milan a San Siro. Per l'occasione l'ex tecnico dell'Inter, come riferito da goal.com, dovrebbe optare per Forster tra i pali e una difesa a tre con Romero, Dier e Davies. In mediana potrebbero agire Hojbjerg e Sarr con Porro e Perisic esterni, mentre in attacco ci saranno Kulusevski, Kane e Son.