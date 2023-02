Milan, la probabile formazione contro il Tottenham: ritorna Calabria

Archiviata la vittoria contro il Torino, il Milan si prepara alla prossima sfida contro il Tottenham, che andrà in scena a San Siro nella serata di martedì 14 febbraio e sarà valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico Stefano Pioli dovrebbe attuare alcuni campi rispetto all'incontro con i granata. Secondo gazzetta.it in porta confermato Ciprian Tatarusanu, mentre la difesa a tre sarà composta da Pierre Kalulu, Kjaer e Tomori. In mediana spazio a Bennacer e Tonali, mentre sulle fasce agiranno Theo Hernandez e Calabria. Sulla trequarti Rafael Leao e Brahim Diaz supporteranno Olivier Giroud.