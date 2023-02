Calciomercato Milan – Idea Lang se dovesse partire Leao

Una delle questioni più complicate che si trovano a dover affrontare i dirigenti del Milan in questo periodo è senza dubbio il rinnovo di Rafael Leao. La trattativa è ancora in divenire e non si hanno novità in merito alla riuscita dell'affare, sebbene le intenzioni del portoghese siano chiare da tempo. In ogni caso il club di via Aldo Rossi non sarebbe intenzionato a scendere al di sotto dei 100 milioni per farlo partire.