Torino, la probabile formazione per il Milan: Juric lancia Karamoh

Tra poco meno di un giorno Milan e Torino scenderanno in campo per la 22ª giornata di Serie A. Per l'occasione il tecnico Ivan Juric dovrà fare a meno di Samuele Ricci, ma manderà in campo la miglior formazione possibile. Secondo quanto riferito da Sky, in porta dovrebbe esserci Milinkovic-Savic, mentre i tre difensori saranno Djidji, Schuurs e Buongiorno. A centrocampo agiranno Vlasic e Adopo come interni, mentre Vojvoda e Aina saranno sulle fasce. Infine Miranchuk e Karamoh supporteranno l'unica punta Sanabria.