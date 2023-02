Milan, la probabile formazione per il Torino: Diaz e Leao nel tridente

Nella serata del 9 febbraio, il Milan affronterà il Torino nel match valido per la 22ª giornata di Serie A. Per l'occasione il tecnico Stefano Pioli, secondo quanto riportato da Sky, dovrebbe optare per un 3-4-3. In porta confermato Ciprian Tatarusanu, con Pierre Kalulu, Simon Kjaer e Malick Thiaw come difensori; in mediana agiranno Sandro Tonali e Rade Krunic, con Alexis Saelemaekers e Theo Hernandez come esterni. Tridente d'attacco composto da Brahim Diaz, Olivier Giroud e Rafael Leao.