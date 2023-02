Milan, distanza per il rinnovo di Giroud: regna la fiducia | PM NEWS

C'è ancora distanza tra il Milan e Olivier Giroud per il rinnovo di contratto del transalpino, ma regna comunque la fiducia

Nel corso delle ultime settimane, una delle questioni che ha tenuto maggiormente banco in casa Milan è stato senza ombra di dubbio il rinnovo di Olivier Giroud . Dopo tante voci a riguardo nella giornata odierna si è tenuto un incontro con l'intermediario dell'operazione Vincenzo Morabito .

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sebbene ci si aspettasse che nell'incontro di oggi, giovedì 9 febbraio, si facessero dei passi in avanti, rimane ancora fiducia circa la buona riuscita della trattativa. In modo particolare al momento esiste ancora una distanza economica limitata tra le richieste degli agenti e la proposta del Milan. Attualmente il transalpino percepisce 3,2 milioni di euro e i rossoneri gliene offrono 3,7, a fronte di una richiesta che non sembra poter scendere al di sotto dei 4 milioni. Milan, ecco perché si sono allungati i tempi del rientro di Maignan >>>