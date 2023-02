Milan, ecco perché si sono allungati i tempi del rientro di Maignan

Mike Maignan, portiere del Milan, non gioca da settembre 2022. Il 'CorSera' ha rivelato cosa è andato storto durante questi mesi

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, ricordando come la sua assenza si stia facendo sentire molto nella squadra rossonera. In particolare in questo avvio del nuovo anno solare, 2023. Il Diavolo, infatti, ha vinto soltanto a Salerno, poi ha inanellato due pareggi e cinque sconfitte, comprese l'eliminazione in Coppa Italia e il cappotto in Supercoppa Italiana. Il Milan ha preso ben 19 reti: il reparto difensivo solido dell'anno passato è un lontano ricordo.

Milan, Maignan fuori da svariati mesi — Maignan, che ha giocato la sua ultima partita in rossonero il 18 settembre 2022 in occasione di Milan-Napoli 1-2, ieri ha lavorato tra la palestra e la piastra dei portieri per tornare a disposizione. Maignan, come si ricorderà, si lesionò il gemello mediale del polpaccio sinistro a settembre; un mese dopo, quando sembrava prossimo al ritorno, si lesionò il soleo del medesimo polpaccio. Ma possibile che il portiere ci stia impiegando così tanto a rientrare in campo?

Scoperto il motivo per cui ha ritardato il rientro — Il portiere è clinicamente guarito, ma nessuno si sbilancia su una data di rientro. Qualcosa, evidentemente, ha scritto il 'CorSera', è andato storto nel processo di recupero. Le cause di questa lentezza nel suo rientro, però, per il quotidiano generalista non sono da addebitarsi né ai sanitari del Milan né ai medici della Nazionale francese. Qual è, dunque, la verità? Sembra che Maignan, per accelerare il recupero in vista di una partecipazione ai Mondiali in Qatar, si sia affidato a un fisioterapista. Un presunto 'mago dei muscoli' che invece di accelerare la soluzione del problema ha ostacolato la guarigione. Milan-Torino, la probabile formazione: Pioli sorprende ancora >>>