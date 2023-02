Milan-Torino, la probabile formazione: si rivede Leao. Poi altri cambi

La probabile formazione del Diavolo per Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023. Si rivedrà il portoghese dall'inizio

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della probabile formazione rossonera per Milan-Torino, partita della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. L'impressione, secondo la 'rosea', è che il Diavolo ripartirà dal secondo tempo del derby di Milano: quindi, dalla conferma della difesa a tre, ma, come sembra, non necessariamente dal 3-5-2.

Si rivedrà in campo Rafael Leao, ieri provato con i titolari nella formazione. L'attaccante portoghese, classe 1999, è uno spirito libero, ama partire da sinistra e, come probabile, lo farà anche contro i granata. Sul versante opposto dovrebbe esserci Brahim Díaz, in una sorta di 3-4-3 con Olivier Giroud terminale offensivo della squadra di Stefano Pioli. Per il resto, sarà il Milan visto nella parte finale del derby.

I dubbi, per Pioli, sono due. Uno è in difesa: Matteo Gabbia ha recuperato dagli acciacchi post-stracittadina e si gioca un posto con Malick Thiaw e Simon Kjær. L'altro è a centrocampo: Davide Calabria, infatti, non è al 100% della condizione psico-fisica e, pertanto, l'allenatore potrebbe optare per concedere al capitano rossonero un turno di riposo. Così fosse, al suo posto spazio, a destra, ad Alexis Saelemaekers.

Vediamo insieme, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli per Milan-Torino di domani sera a 'San Siro'.

MILAN (3-4-3): Tătărușanu; Kalulu, Kjær, Gabbia; Saelemaekers, Tonali, Krunić, Theo Hernández; Brahim Díaz, Giroud, R. Leão. A disposizione: Mirante, D. Vásquez, Ballo-Touré, Calabria, Dest, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Ibrahimović, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.