Milan, ottime notizie sulle condizioni di Maignan: le ultime | PM News

Mike Maignan, portiere del Milan, non gioca dallo scorso mese di settembre. Il Diavolo ha patito troppo la sua assenza. Ma ora è quasi pronto

Matteo Ronchetti

Mike Maignan, portiere del Milan, non gioca dallo scorso mese di settembre 2022. In Nazionale, infatti, si lesionò il gemello mediale del polpaccio sinistro e successivamente, ad ottobre 2022, quando sembrava ad un passo dal rientro in campo con i rossoneri, si procurò un nuovo infortunio, stavolta al soleo dello stesso polpaccio.

Milan, Maignan è finalmente guarito — Il processo di guarigione dell'ex Lille e PSG, poi, non è andato come ci si attendeva e, pertanto, ad oggi, il classe 1995 non è ancora rientrato in campo. Arrivano, però, belle notizie - finalmente - sotto questo aspetto. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Maignan è guarito.

Da domani l'estremo difensore della squadra di Stefano Pioli inizierà a svolgere giornalmente dei doppi allenamenti. L'obiettivo del Diavolo è recuperarlo definitivamente e, dunque, rivederlo in campo, nelle partite immediatamente dopo la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, in programma martedì 14 febbraio a 'San Siro'.

Tomori e Bennacer rientreranno contro il Tottenham — Quindi il ritorno di Maignan avverrà o in occasione di Monza-Milan (sabato 18 febbraio) o di Milan-Atalanta (domenica 26 febbraio). Più rapido, invece, sarà il rientro in campo di Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer: entrambi salteranno Milan-Torino di domani, ma lavorano per esserci nella prima partita di Champions contro gli 'Spurs'. Milan, il sostituto di Kessié arriva a zero: le ultime news di mercato >>>