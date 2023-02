Calciomercato Milan – Il nuovo Kessié arriva a parametro zero! Le news

Il calciomercato invernale è andato in archivio senza colpi per il Milan. La società ha soltanto ingaggiato il portiere colombiano Devis Vásquez, classe 1998, pagandolo 470mila euro (metà ai paraguaiani del Club Guaraní, metà al giocatore). L'estremo difensore sudamericano, però, dopo un mese pieno di allenamenti a Milanello, ha soltanto fatto presenza in panchina. Per il tecnico Stefano Pioli, infatti, non è pronto per giocare. Di fatto, non si è rivelato un gran rinforzo. Tante altre cose, poi, andavano fatte ...