Sampdoria-Milan, la probabile formazione rossonera: Hauge in panchina

Sampdoria-Milan, la probabile formazione rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sampdoria-Milan, match valido per la 10^ giornata di Serie A, andrà in scena domani sera alle ore 20:45. Quali saranno le scelte di Stefano Pioli dopo le fatiche in Europa League? Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, tra i pali ci sarà il solito Gianluigi Donnarumma, difesa a 4 con Davide Calabria e Theo Hernandez esterni, Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia che sostituirà l’infortunato Simon Kjaer. Sandro Tonali giocherà insieme all’instancabile Franck Kessie, sulla trequarti spazio a Brahim Diaz trequartista con Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu ai suoi lati. In attacco ancora Ante Rebic. Jens Petter Hauge, mattatore in Europa League, partirà dunque dalla panchina.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

