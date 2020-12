Kjaer, Pioli perde il suo insostituibile: ecco quando rientrerà | Milan News

Ultime Notizie Milan News: le condizioni di Kjaer

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sulle condizioni di Simon Kjaer. Gli esami effettuati ieri dal centrale danese hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra una settimana il calciatore si sottoporrà ad un nuovo controllo per capire l’evoluzione dell’infortunio. I tempi di recupero? La sensazione è che Kjaer starà fuori per un paio di settimane. Il danese potrebbe rientrare il 20 dicembre in casa del Sassuolo, o il 23 dicembre a San Siro nell’ultima partita dell’anno contro la Lazio.

Domani il Milan gioca contro la Sampdoria, e Kjaer ovviamente non ci sarà. Una nuova sfida per Stefano Pioli, visto che il tecnico ha sempre utilizzato l’ex Siviglia nelle 17 partite giocate dai rossoneri. Il difensore è un elemento fondamentale per gli equilibri della squadra, che è riuscita a fare a meno anche del suo capitano Romagnoli. Ecco, Alessio sarà fondamentale per affrontare le prossime partite senza rischiare contraccolpi davanti a Donnarumma.

Ci sarà spazio dunque per Matteo Gabbia, che giocherà titolare contro la Sampdoria. In panchina Leo Duarte e Mateo Musacchio, che da tempo non fanno più parte del progetto. Ecco perchè Maldini e Massara stanno cercando un difensore centrale nel mercato di gennaio: se tutto andrà nel verso giusto, il Milan acquisterà Ozan Kabak, difensore dello Schalke 04 seguito da diverso tempo. Fino a quel momento, però, Pioli dovrà fare di necessità virtù.