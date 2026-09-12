Lazio-Milan, probabili formazioni: Amorim cambia ancora. Ecco il possibile motivo

Lazio-Milan, partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-27. Ecco le probabili formazioni da 'La Gazzetta dello Sport' (qui le ultime novità con una mossa a sorpresa!). Per la Lazio di Gattuso un solo dubbio, ovvero chi giocherà a destra tra Isaksen e Cancellieri con il primo in vantaggio. La formazione biancoceleste dovrebbe essere la stessa schierata inizialmente lunedì scorso contro l'Udinese con Mandas in porta, Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares in difesa. A centrocampo spazio a Frattesi, Belahyane e Taylor. Il tridente offensivo formato da Isaksen, Pinamonti e Zaccagni. Nessuno degli infortunati è stato recuperato. Dele-Bashiru dovrebbe rientrare sabato prossimo a Venezia, mentre per Marusic e Rovella ne avranno fino a dopo la sosta. Attesa ancora più lunga per Cataldi. Ecco la probabile formazione della Lazio.

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Le scelte di Gattuso e lo schieramento tattico della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.

Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Panchina: Motta, Renzetti, Lazzari, Sutalo, Pedraza, Galassi, Farcomeni, Przyborek, Gudmundsson, Noslin, Cancellieri.

Motta, Renzetti, Lazzari, Sutalo, Pedraza, Galassi, Farcomeni, Przyborek, Gudmundsson, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Discorso diverso per quanto riguarda il Milan visto che ci dovrebbero essere delle novità rispetto alla sfida contro la Juventus: Moreira dovrebbe partire dalla panchina, al suo posto Chukwueze a tutta fascia destra. In mezzo conferma per Luka Modric che era stato in ballottaggio con Jashari fino alla vigilia. Al suo fianco il solito Musah. Nessun dubbio in difesa con Gila, De Winter e Pavlovic. Ramos è la certezza in attacco con Cisse pronto a tornare titolare contro la Lazio. Con lui anche Rabiot da trequartista. Ci sarà spazio in corsa per Pulisic. Ecco la probabile formazione rossonera.

La risposta di Amorim: le novità nella formazione del Milan

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos.

Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. Panchina: P. Terracciano, Torriani, F. Terracciano, Tomori, Gabbia, Diawara, Bartesaghi, Moreira, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson, Camarda.

P. Terracciano, Torriani, F. Terracciano, Tomori, Gabbia, Diawara, Bartesaghi, Moreira, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson, Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.

Per il Milan una partita importante in cui si dovranno vedere delle risposte sulle prestazioni dopo una gara non brillante contro la Juventus. Anche per questo motivo Amorim si potrebbe affidare ai calciatori che in questo momento garantiscono più pericolosità in attacco ovvero Cisse e Chukwueze, autori rispettivamente di due gol e due assist in stagione. Vedremo se queste mosse basteranno per mettere in difficoltà una Lazio che è partita alla grande in stagione conquistando 9 punti sui 9 punti disponibili.