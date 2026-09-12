Lazio-Milan, probabili formazioni: scelta a sorpresa su Rabiot. Cambia il trequartista

Lazio-Milan, mancano sempre meno ore alla sfida dell'Olimpico che si terrà dalle 18. Ci sono possibili novità per i rossoneri in vista della gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-27. Come riportato da Sky Sport, c'è un cambio per quanto riguarda l'undici titolare del Milan: secondo quanto riferisce Sky, Yunus Musah dovrebbe partire per la prima volta in stagione dalla panchina, con Adrien Rabiot in mediana con Modric. Alle spalle di Gonçalo Ramos, ci saranno quindi Alphadjo Cisse e Ruben Loftus-Cheek.

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Le formazioni ufficiali secondo le ultime indiscrezioni

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.

Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Panchina: Motta, Renzetti, Lazzari, Diogo Leite, Pedraza, Galassi, Farcomeni, Przyborek, Gudmundsson, Noslin, Cancellieri.

Motta, Renzetti, Lazzari, Diogo Leite, Pedraza, Galassi, Farcomeni, Przyborek, Gudmundsson, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Gennaro Gattuso.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Goncalo Ramos.

Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Goncalo Ramos. Panchina: P. Terracciano, Torriani, F. Terracciano, Tomori, Gabbia, Diawara, Bartesaghi, Moreira, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Musah, Pulisic, Hutchinson, Camarda.

P. Terracciano, Torriani, F. Terracciano, Tomori, Gabbia, Diawara, Bartesaghi, Moreira, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Musah, Pulisic, Hutchinson, Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.

L'analisi tattica delle rotazioni di Amorim in vista del Benfica

Confermati gli altri calciatori: in porta Mike Maignan, difesa a tre con Mario Gila, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic, a destra spazio a Samuel Chukwueze e a sinistra Pervis Estupinan. Novità anche per la Lazio: secondo il giornalista Gianluca Di Marzio non ci sarà il difensore Doekhi, operato alla mano. Al suo posto pronto Sutalo con Diogo Leite in panchina. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Milan.Un'idea interessante quella di Ruben Amorim:con il Benfica e contro il Lecce, Musah avrà bisogno di minuti di riposo visto che ha giocato sempre da titolare nelle prime tre partite contro Torino, Venezia e Juventus senza mai uscire dal campo. Il mediano statunitense è fondamentale per il gioco di Amorim perché sa pressare, correre per tutta la partita e rompere le linee con la progressione palla al piede. Rabiot può svolgere tutti questi compiti e per questo è un cambio molto sensato per iniziare con le rotazioni.

Sulla trequarti presto potremo vedere la coppia Cisse-Pulisic: quando lo statunitense sarà al meglio, potrebbe giocare anche a destra visto che sa giocare benissimo anche con il sinistro. Potrebbe essere questa la coppia titolare del futuro rossonero, ricca di qualità e imprevedibilità per la trequarti del Milan.