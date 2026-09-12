Lazio-Milan, probabili formazioni: scelta a sorpresa su Rabiot. Cambia il trequartista

Esclusione a pochissime ore dal fischio d'inizio dell'Olimpico. La decisione sorprendente del tecnico rossonero cambia i piani tattici del Milan
Lazio-Milan, probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Amorim | Video
Lazio-Milan, mancano sempre meno ore alla sfida dell'Olimpico che si terrà dalle 18. Ci sono possibili novità per i rossoneri in vista della gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-27. Come riportato da Sky Sport, c'è un cambio per quanto riguarda l'undici titolare del Milan: secondo quanto riferisce Sky, Yunus Musah dovrebbe partire per la prima volta in stagione dalla panchina, con Adrien Rabiot in mediana con Modric. Alle spalle di Gonçalo Ramos, ci saranno quindi Alphadjo Cisse e Ruben Loftus-Cheek.
Le formazioni ufficiali secondo le ultime indiscrezioni
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.
- Panchina: Motta, Renzetti, Lazzari, Diogo Leite, Pedraza, Galassi, Farcomeni, Przyborek, Gudmundsson, Noslin, Cancellieri.
- Allenatore: Gennaro Gattuso.
- MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Goncalo Ramos.
- Panchina: P. Terracciano, Torriani, F. Terracciano, Tomori, Gabbia, Diawara, Bartesaghi, Moreira, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Musah, Pulisic, Hutchinson, Camarda.
- Allenatore: Ruben Amorim.
L'analisi tattica delle rotazioni di Amorim in vista del BenficaUn'idea interessante quella di Ruben Amorim: in vista delle partite con il Benfica e contro il Lecce, Musah avrà bisogno di minuti di riposo visto che ha giocato sempre da titolare nelle prime tre partite contro Torino, Venezia e Juventus senza mai uscire dal campo. Il mediano statunitense è fondamentale per il gioco di Amorim perché sa pressare, correre per tutta la partita e rompere le linee con la progressione palla al piede. Rabiot può svolgere tutti questi compiti e per questo è un cambio molto sensato per iniziare con le rotazioni.
Sulla trequarti presto potremo vedere la coppia Cisse-Pulisic: quando lo statunitense sarà al meglio, potrebbe giocare anche a destra visto che sa giocare benissimo anche con il sinistro. Potrebbe essere questa la coppia titolare del futuro rossonero, ricca di qualità e imprevedibilità per la trequarti del Milan.
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