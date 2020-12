Probabile formazione Milan, Saelemaekers non al meglio / News

Probabile formazione Milan, Saelemaekers dalla panchina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Parma, match valido per la 11^ giornata di Serie A, andrà in scena questa sera a San Siro alle ore 20:45. In occasione del match Stefano Pioli ieri ha provato Samu Castillejo sulla destra, preferendolo al titolare del ruolo Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera il motivo è semplice: il belga non è al meglio della condizione e quindi partirà, con ogni probabilità, dalla panchina. Si avvicina il rientro di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer: ecco quando è previsto >>>