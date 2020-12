Milan, Ibrahimovic e Kjaer: probabile rientro mercoledì contro il Genoa

Milan, Pioli chiaro su Ibra e Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha spiegato come procede il recupero di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Rientro in Milan-Parma? Le dichiarazioni: “Tutti e due procedono bene nel recupero dai rispettivi infortuni, la loro voglia è di esserci mercoledì. Io o il mio staff vogliamo averli il prima possibile ma non dobbiamo rischiare niente”. Per questo motivo, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i due giocatori di maggior esperienza del Milan non faranno parte del match di questa sera. Probabile dunque il rientro contro il Genoa nel turno infrasettimanale di mercoledì, l’ipotesi pessimistica è quella di vederli solo contro il Sassuolo domenica prossima. Questa la probabile formazione del Milan >>>