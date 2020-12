Milan-Parma, le probabili formazioni: Castillejo titolare / News

Milan-Parma, la probabile formazione rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Parma, match valido per la 11^ giornata di Serie A, andrà in scena questa sera a San Siro. Ci sarà una novità di formazione su tutte: Samu Castillejo riprenderà il possesso della fascia destra sulla trequarti con Alexis Saelemaekers in panchina. Per il resto dovrebbe essere tutto fatto: Davanti a Gianluigi Donnarumma ci saranno Davide Calabria, Matteo Gabbia, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez, mentre a centrocampo Ismael Bennacer ritornerà a far coppia con Franck Kessie. Dietro ad Ante Rebic unica punta agiranno Samu Castillejo sulla destra, Brahim Diaz trequartista e Hakan Calhanoglu sulla sinistra.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

