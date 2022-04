Probabile formazione Milan, Pioli ha un solo dubbio sulla trequarti / News

Vigilia di Milan-Fiorentina, partita valida per la 35^ giornata di Serie A. La probabile formazione rossonera: un solo dubbio per Pioli

Giornata di vigilia per un Milan pronto ad affrontare la Fiorentina nella partita valida per la 35^giornata di Serie A. La sconfitta dell'Inter a Bologna ha consegnato ai rossoneri la possibilità di avere il destino nelle proprie mani in vista delle ultime quattro giornate. Ma non c'è tempo per guardare indietro, vittoria con la Lazio compresa: serve testa e cuore per raggiungere il sogno/obiettivo scudetto. E con quale formazione se la giocherà Stefano Pioli? Lo zoccolo duro rimarrà intatto, con un importante cambio e un dubbio sulla trequarti.