MERCATO MILAN E TOP NEWS – Morte Raiola, Botman esce allo scoperto

Dopo la confusione dei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità: Mino Raiola purtroppo non ce l'ha fatta. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, il sindaco di Milano Beppe Sala sul Nuovo Stadio e Sven Botman di calciomercato e, in particolare, del suo futuro. Nelle prossime schede le Top News di oggi!