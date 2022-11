Probabile formazione Milan, tornano Giroud e Theo. Diaz sulla trequarti

Dopo il brutto 0-0 contro la Cremonese, il Milan si ritufferà sulla Serie A in quella che sarà l'ultima partita prima della sosta per i Mondiali contro la Fiorentina. Dopo il turno di squalifica scontato a Cremona, i rossoneri riabbracceranno Theo Hernandez e Olivier Giroud. Non proprio due giocatori marginali. Stando a quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' entrambi giocheranno dal primo minuto, così come Brahim Diaz e Junior Messias, che dovrebbero essere riconfermati sulla trequarti. Dopo aver ricorso alla difesa a tre Stefano Pioli dovrebbe ritornare alla linea a quattro, con Pierre Kalulu che occuperà nuovamente la corsia di destra. Higuain e il raptus isterico contro la Juventus: la crisi e l'addio al Milan