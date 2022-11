11 novembre 2018: Milan-Juventus, il raptus isterico di Higuain | Video

La parentesi di Gonzalo Higuain al Milan è durata soltanto pochi mesi, dal 2 agosto 2018 al 23 gennaio 2019, e certo non si può dire che sia stata positiva, anzi. In rossonero infatti si son visti pochi gol (8 in 22 presenze) e tanti malumori, incomprensioni e anche un'epica sceneggiata, quella dell'11 novembre 2018, che di fatto ne ha accelerato la parabola discendente. Si stava giocando Milan-Juventus a San Siro. In panchina sedevano Gattuso e Allegri. Il punteggio era di 2-0 per i bianconeri: un match tutt'altro che memorabile, ma che diventò celebre per una sfuriata incontrollabile del Pipita, ex della partita.