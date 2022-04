Probabile formazione Milan: torna Bennacer, un solo cambio sulla trequarti

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della gara contro il Genoa, valida per la 33^ giornata di Serie A. Pioli cambia poco

Vigilia di Milan-Genoa, partita valida per la 33^ giornata di Serie A. I rossoneri, dopo due 0-0 consecutivi, sono chiamati ad una risposta importante in un San Siro vestito per le grande occasioni. Nel corso della settimana si è registrato un nuovo stop per Zlatan Ibrahimovic, mentre Ismael Bennacer e Ante Rebic sono recuperati. La linea di difesa, una certezza assoluta visti i 6 clean sheet consecutivi, è sempre la stessa e vedrà Mike Maignan in porta, Davide Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne e la coppia formata da Fikayo Tomori e Pierre Kalulu in mezzo. A centrocampo c'è il grande ritorno di Bennacer, che giocherà insieme a Sandro Tonali.