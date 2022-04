MERCATO MILAN TOP NEWS – Pioli in conferenza, fatta per Origi

Un'altra giornata in casa Milan è trascorsa ed è stata molto intensa. Giornata di vigilia, visto che domani si torna in campo. Quindi, come di consueto, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa affrontando diverse tematiche. C'è grande entusiasmo e a San Siro ci sarà di nuovo il pienone. Arrivano anche novità di mercato importanti tra entrate e uscite. Inoltre, una nostra esclusiva. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.