Napoli, la probabile formazione per il Milan: Raspadori sostituisce Osimhen

In vista di Milan-Napoli di Champions League Luciano Spalletti dovrebbe optare per Giacomo Raspadori come sostituto di Victor Osimhen

L'attesa sta per finire. Mercoledì 12 aprile, nella cornice dello stadio 'San Siro', andrà in scena il derby italiano di Champions League tra Milan e Napoli. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, per l'occasione il tecnico degli ospiti Luciano Spalletti dovrebbe optare per Alex Meret in porta e una difesa a quattro composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Min-jae Kim e Mathias Olivera. A centrocampo potrebbero agire André Zambo-Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski, mentre in attacco Giacomo Raspadori dovrebbe sostituire l'acciaccato Victor Osimhen e sarà coadiuvato da Hirving Lozano e Khvicha Kvaratskhelia.