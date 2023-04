Milan, la probabile formazione per il Napoli: Bennacer sulla trequarti

Nella giornata di mercoledì 12 aprile andrà in scena uno degli incontri più attesi degli ultimi mesi, il derby italiano di Champions League tra Milan e Napoli. Come riportato da gazzetta.it, Stefano Pioli dovrebbe scegliere Mike Maignan in porta, mentre in difesa agiranno Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In mediana spazio a Sandro Tonali e Rade Krunic, mentre sulla trequarti, alle spalle di Olivier Giroud, potrebbero giocare Brahim Diaz, Ismael Bennacer e Rafael Leao.