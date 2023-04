Calciomercato Milan – Mendes propone un attaccante del Siviglia | News

Come noto, in casa Milan uno dei reparti che maggiormente necessitano un restyling in vista della prossima stagione è quello offensivo. Zlatan Ibrahimovic, come confermano le indiscrezioni degli ultimi giorni provenienti dalla Francia, non dovrebbe rinnovare con il Diavolo, anche complici i tanti problemi fisici. E poi c'è Divock Origi, che anche contro l'Empoli, schierato da Stefano Pioli dal 1', ha dimostrato ancora di faticare ad inserirsi.