Calciomercato Milan – Occasione a parametro zero dal Real Madrid

In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan vorrebbe sfruttare un occasione a parametro zero dal Real Madrid

Tra coloro che sono in scadenza di contratto e potrebbero lasciare il proprio club di appartenenza a giugno 2023 c'è anche il difensore del Real Madrid Nacho . Lo spagnolo nell'ultimo periodo sta trovando diverso spazio con Carlo Ancelotti , ma sembra che lui e la società non abbiano intenzione di proseguire il proprio percorso insieme e ancora non ci sarebbero segnali relativi ad un possibile prolungamento del contratto.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, inoltre, il Milan avrebbe fatto un sondaggio per il difensore iberico, per capire quale potrebbe anche essere fato un tentativo più in là. L'obiettivo sarebbe quello di completare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli, che con Nacho si arricchirebbe di un elemento esperto. Milan, prezzo shock per il tuo obiettivo di mercato >>>