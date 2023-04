Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Zaccagni: ma costa caro

Mattia Zaccagni obiettivo di calciomercato del Milan? Il Diavolo lo aveva seguito ai tempi di Verona. Ora, però, costa quattro volte tanto

Daniele Triolo

Mattia Zaccagni può tornare ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione? Secondo 'calciomercato.it', sì. Il Milan, come si ricorderà, segue l'esterno offensivo sinistro, classe 1995, sin dai tempi in cui incantava in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona.

Calciomercato Milan, Zaccagni torna nei radar rossoneri — Nell'estate 2021 c'era stato anche un avvicinamento tra Zaccagni e il Milan. Poi, però, Paolo Maldini e Frederic Massara preferirono non affondare il colpo e il calciatore, per soli 8 milioni di euro scarsi tra prestito iniziale e successivo riscatto, è passato alla Lazio, diventando subito importante per il tecnico Maurizio Sarri.

7 gol e 7 assist in 39 partite totali il primo anno nella Capitale, mentre ora, addirittura, è già a quota 10 gol e 9 assist in 36 gare. Un rendimento in crescita, un giocatore sempre più forte. Al punto tale che il Milan sarebbe tornato a farci un pensierino. Massara, infatti, avrebbe sondato le richieste della Lazio di Claudio Lotito, scontrandosi con un prezzo del cartellino improponibile o quasi: 40 milioni di euro.

La Lazio vuole 40 milioni: più verosimile finisca all'estero — Anche la Juventus, interessata pure lei a Zaccagni, non arriverebbe a mettere sul piatto questa cifra. Probabile, dunque, che se proprio il numero 20 biancoceleste andrà via dalla Capitale, finisca o al PSG, o in Premier League, in squadre che possano accontentare le richieste economiche della Lazio. Milan, De Ketelaere va via? Le ultime news >>>