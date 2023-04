Dall’Inghilterra: “De Ketelaere, il Leeds ci riprova. E stavolta …”

Il Leeds United non si è rassegnato: vuole ancora Charles De Ketelaere. I 'Whites' persero il duello di mercato con il Milan nell'estate 2022

Daniele Triolo

Il Leeds United del proprietario italiano Andrea Radrizzani intende riprovarci per Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista belga per il quale, come si ricorderà, nell'estate 2022 aveva ingaggiato un duello di mercato - poi perso - con il Milan. Lo ha riferito, in Inghilterra, in esclusiva la testata 'TeamTalk' (LEGGI QUI LA NEWS ORIGINALE).

Il Milan ha acquistato De Ketelaere a inizio agosto 2022 dal Bruges per 29 milioni di sterline, pari a circa 33 milioni di euro, grazie anche alla volontà del giocatore, fortemente intenzionato a mettersi alla prova in una squadra dal grande blasone e dalla storia ricca di trofei, in un palcoscenico importante come 'San Siro' e in un torneo come la Champions League.

Rispedendo al mittente l'offerta dei 'Whites', che, come si ricorderà, era anche economicamente più alta e soddisfacente per le casse del Bruges. Il primo anno di CDK in rossonero, però, è stato finora tutt'altro che esaltante. Nessun gol, soltanto un assist (risalente a fine agosto), e, in 25 partite giocate con il Milan in Serie A, è partito titolare soltanto 7 volte. Le altre 18 presenze le ha totalizzate entrando dalla panchina, spesso per giocare soltanto dei minuti finali di match.

Nel Leeds CDK sarebbe titolare e non perderebbe gli Europei — Ecco perché, ha riferito 'TeamTalk', stavolta l'assalto del Leeds a De Ketelaere potrebbe andare a segno. Nella fila della squadra di Javi Gracia giocherebbe titolare fisso in Premier League (sempre ammesso che si salvi in questa stagione, n.d.r.) e, soprattutto, avrebbe la possibilità di accumulare minuti, esperienza in vista dei Campionati Europei 2024 in Germania. I quali, non giocando al Milan, rischierebbe di saltare.

'TeamTalk' non ha precisato se il Leeds intende proporre al Milan un acquisto del classe 2001 con la formula del prestito oppure se vuole avanzare una corposa offerta per rilevarne il cartellino. Ad ogni modo, su De Ketelaere in Premier non ci sarebbero soltanto loro, ma anche il Burnley di Vincent Kompany che, proprio in questo weekend, ha festeggiato l'aritmetica promozione in Premier League. Mercato, pazza idea Milan in attacco >>>