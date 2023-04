Calciomercato Milan – Attacco, la pazza idea di Maldini e Massara

Archiviato lo scialbo pareggio interno (0-0) contro l'Empoli, il Milan di Stefano Pioli, anche in questo lunedì di Pasquetta, lavorerà per preparare il grande appuntamento di mercoledì sera. A 'San Siro', infatti, arriverà il Napoli per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League: una gara da non sbagliare. Il Diavolo si è posto, infatti, il duplice obiettivo stagionale di arrivare tra le prime quattro in campionato e di provare a vincere la 'coppa dalle grandi orecchie'. Troppo importante, per la crescita economica e sportiva del progetto rossonero, disputare la Champions anche l'anno venturo.