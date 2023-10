Napoli-Milan, Garcia può ritrovare un big: la probabile formazione

La probabile formazione degli azzurri di Rudi Garcia in vista di Napoli-Milan di domenica sera in campionato. Il tecnico spera in un recupero

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha riportato la probabile formazione degli azzurri di Rudi Garcia in vista di Napoli-Milan, partita della 10^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domenica 29 ottobre, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona'.

Napoli-Milan, la probabile formazione: Garcia ritrova Anguissa? — Per il quotidiano romano, Garcia potrebbe recuperare uno dei suoi big per il match contro il Diavolo di Stefano Pioli. Il centrocampista André-Frank Zambo Anguissa, infatti, ieri si è allenato parzialmente con il gruppo e accelererà a partire da oggi. Per Napoli-Milan, pertanto, potrebbe tornare nella lista dei convocati del tecnico francese, pur partendo dalla panchina.