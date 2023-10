Capello: “Milan, Leao indolente ma è unico. Theo non cambia più ritmo”

Milan, il parere di Capello sul momento del Diavolo

Sui motivi delle tre partite giocate dal Milan in Champions League senza segnare: «Prima va fatta una distinzione. Nelle prime due gare la squadra non ha sfruttato le occasioni create, ha costruito le sue chance e poi le ha sbagliate. Dipende dalla tecnica del calcio o del colpo di testa, non da altro. A Parigi invece non è entrata quasi mai in area. Una sola volta si è trovata davanti al portiere avversario con Christian Pulisic che poi non ha fatto la scelta giusta, ha cercato più il gol facile con il passaggio centrale a Olivier Giroud invece che tirare. Ma lo stesso Pulisic si era trovato lì grazie a un rinvio lungo di Mike Maignan. Bene sfruttare il lancio del portiere ma non può certo diventare una strategia, non esiste».